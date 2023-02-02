روسيا تستعد لهجوم صاروخي جديد على أهداف في أوكرانيا

2023/02/02 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستعد روسيا لشن هجوم صاروخي جديد على أهداف في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته متحدثة باسم قيادة الجيش الأوكراني جنوبي البلاد، اليوم الخميس، مشيراً إلى تحركات أسطول البحر الأسود الروسي.

وقالت ناتاليا هومينيوك للتلفزيون الأوكراني إن “معظم الأسطول عاد إلى قواعده، مما يشير إلى هجوم صاروخي جديد”.

ويشار إلى أنه منذ شنت القوات الروسية هجمات صاروخية على مدن أوكرانية وعلى البنية التحتية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم إطلاق معظم صواريخ كروز من سفن بحرية في البحر الأسود وبحر القزوين أو من قاذفات استراتيجية.

ووفقاُ لهومينيوك، مازال هناك 10 سفن حربية روسية في البحر فقط، معظمها غواصات، بينما عادة يكون هناك عدد أكبر من ذلك.

ومن جهة ثانية، قال متحدث باسم الجيش الأوكراني: “قاموا باستعراض قواتهم لبعض الوقت في البحر، وأظهروا تواجدهم وسيطرتهم على الوضع، ثم أبحروا إلى القواعد، حيث عادة ما يستعدون لمناورات من أجل هجوم صاروخي ضخم”.

وأصابت الهجمات الصاروخية الروسية شبكة الكهرباء في أوكرانيا ومنشآت خدمية أخرى بأضرار بالغة.

وفي السياق، حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، من أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وفي حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية، قال ريزنيكوف إن “روسيا ستستدعي وحدة كبيرة من القوات المحشودة”، مضيفاً أن “الهجوم سيتركز على الأرجح في منطقتين: شرق البلاد، الذي شهد قتالاً عنيفاً خلال الأسابيع الأخيرة.



والجنوب”.

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