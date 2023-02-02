2023/02/02 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن القبض على إرهابيين اثنين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل.وقالت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بإرهابيين اثنين نفذا جرائم خطيرة في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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