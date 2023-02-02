2023/02/02 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الخميس، تفاصيل قرار مجلس

الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية.

وقالت الامانة العامة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان مجلس الوزراء قرر

في جلسته الاعتيادية ا

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