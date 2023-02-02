2023/02/02 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم

الخميس، عن القبض على ارهابيين اثنين

نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز وكالة الاستخبارات

والتحقيقات الاتحادية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين اثنين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين اثنين نفذا جرائم خطيرة في بغداد وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).