2023/02/02 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلن المدافع الفرنسي رافاييل فاران، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي، فيما عبر عن امتنانه للأوقات الجميلة التي عاشها خلال فترة تمثيله لمنتخب فرنسا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ "قرار فاران جاء بعد الكثير من الدراسة إذ فضّل صاحب الـ29 عاماً تركيزه على مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنكليزي".

وعانى فاران مؤخراً من عدة إصابات أثرت على مسيرته مع فريقه.

وخاض فاران 93 مباراة مع منتخب فرنسا وتوّج بلقب كأس العالم 2018 ووصافة مونديال قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله الدولي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).