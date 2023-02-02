رئيس الجمهورية: إقرار الموازنة سيكون منطلقا لعملية تنموية في البلاد

2023/02/02 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن إقرار الموازنة سيكون منطلقا لعملية تنموية في البلاد، مشيراً الى أن البرنامج الوزاري للحكومة يحقق التطور الخدمي والاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو".

وأكد رشيد بحسب البيان أن "العراق يشهد استقرارا أمنيا وسياسيا ينبغي استثماره من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية"، مشيراً إلى "زيارته لمحافظتي البصرة والموصل واللقاء مع المواطنين وتهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد".

وأضاف أن "الوضع الأمني في البلد أفضل من بعض الدول، وأن البرنامج الوزاري للحكومة يحقق التطور الخدمي والاقتصادي، ويؤكد على التنسيق بين المحافظات"، لافتا إلى أن "إقرار الموازنة سيكون منطلقا لعملية تنموية في البلاد"، مشيرا إلى أن "بعض الإعلام الداخلي والخارجي لا يعكس الصورة الحقيقية للبلد، ويُركز على السلبيات فقط".

وأشار رشيد الى أن "المسيحيين مكون أصيل، ويجب أن يمنحوا دورا فاعلا في مختلف المجالات السياسية والإدارية"، مشيرا إلى أن "جميع السلطات مُطالبة بالدفاع عن حقوق المسيحيين والتي يكفلها الدستور لكل المواطنين".

من جانبه، ثمن الكاردينال لويس رفائيل ساكو، "دعم الرئيس رشيد للمكون المسيحي وحضوره قداس عيد الميلاد برفقة السيدة الأولى للتهنئة"، موضحاً البيان أن "الكاردينال استعرض عددا من المسائل التي تواجه المسيحيين"، مؤكداً أن "المكون المسيحي متمسك بهويته الوطنية ويدعم التآخي بين جميع أطياف الشعب".

تحرير: أ.ق

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