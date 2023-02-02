مسؤول إسباني : المغرب شريك من الدرجة الأولى للاتحاد الأوروبي

2023/02/02 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون أشاد الأربعاء ، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، بين المغرب وإسبانيا في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 7 نيسان (أبريل) من السنة الماضية بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان […]

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