سوق العراق: تداول أسهم بقيمة 5 مليارات دينار خلال أسبوع

2023/02/02 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، مؤشرات التداول للأسبوع الأول من شهر شباط.

وقال السوق في بيان، إنه "نظم خلال الأسبوع الأول من شهر شباط 2023 خمس جلسات تداول من يوم الأحد المصادف 29/1/2023 إلى يوم الخميس المصادف 02/02/2023، وتحققت خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليارات سهم.

2.بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (5) مليارات دينار.

3.أغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (615.60) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (612.50) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.51%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

4.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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