العاهل السعودي يعفي محافظ البنك المركزي بأمر ملكي

2023/02/02 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكيا أعفى بموجبه محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وعين خليفة له.

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