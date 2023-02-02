إيران: تقرير الوكالة الدولية بشأن أجهزة الطرد يعود لخطأ مفتش

2023/02/02 | 16:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكدت إيران أن كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أجرت تعديلات...

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