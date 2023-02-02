السعودية والعراق يعلنان العمل سويا لتخفيف التوتر في المنطقة

2023/02/02 | 16:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية والعراق -اليوم الخميس- أن البلدين يعملان سويا لتخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز استقرارها، وذلك أثناء زيارة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للعاصمة بغداد.

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