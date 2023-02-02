2023/02/02 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ypWOc7GcCyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري سيعود .. العرباوي يؤكد ونجم الربيعي يوجه دعوة لـ مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري سيعود .. العرباوي يؤكد ونجم الربيعي يوجه دعوة لـ مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).