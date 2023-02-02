وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود : مستعدون للاستثمار في الغاز المصاحب بالعراق

2023/02/02 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، ضرورة التعاون بين المملكة والعراق، لـ “تحقيق التكامل الاقتصادي”، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون و”الاستثمار في الغاز المصاحب”.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس (2 شباط 2023) في قصر بغداد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والوفد المرافق له.

بيان لرئاسة الجمهورية، لفت إلى أن عبد اللطيف رشيد أكد خلال اللقاء “عمق العلاقات بين البلدين، وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

رئيس الجمهورية نوّه إلى أن “العراق والسعودية يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها”، مشيراً إلى “الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة”.

بالمقابل، عبّر وزير وزير الخارجية السعودي عن “دعم المملكة لجهود العراق الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره”، مشيراً إلى “ضرورة العمل من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين”.

وأضاف أن “مانسمعه عن العراق يبعث على الأمل، والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة”، مشدداً على ضرورة “التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، سيما وأن العراق يمتلك اقتصادا متنوعا يتسم بالاستدامة”.

فيصل بن فرحان آل سعود، أعرب عن عن اعتقاده في أن العراق قادر على مواجهة التحديات، معبراً عن “الاستعداد للتعاون والاستثمار في الغاز المصاحب”.

وشهد اللقاء أيضاً “استعراض آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، والتاكيد على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكافة الشعوب”، بحسب البيان.

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