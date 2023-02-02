السوداني يستقبل وزير الخارجية السعودي

2023/02/02 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما شهد اللقاء التأكيد على تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى "العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي بحسب البيان "تطلّع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدّة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح شعبيهما".

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