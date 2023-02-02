أزمة الدولار لن تُحلّ قريبًا.. تصريح

2023/02/02 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان حل أزمة الدولار تحتاج الى اشهر، والحكومة والبنك المركزي يعملان بكل ما يمكنهما.

وقال عضو اللجنة، النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية والسلطة النقدية تعملان وبشكل مستمر من أجل حل ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلي، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات من اجل خفض السعر وهناك إجراءات جديدة سوف تتخذ كجزء من عملية الحلول".

وبين الكاظمي أن "حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلي، ليست بالسهلة، وهي تحتاج الى وقت ليس بقصير، ولهذا حل الازمة تحتاج الى اشهر، والحكومة مع البنك المركزي يعملان على حل الازمة بكل ما يمكنهم".

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