2023/02/02 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تُضيف تخصص “الطائرات” لفرع الصناعة في التعليم المهني المركز الخبري الوطني.

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