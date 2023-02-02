الزراعة تؤكد أهمية التوجه نحو الصناعات الغذائية

2023/02/02 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أهمية التوجه نحو الصناعات الغذائية للمحافظة على القيمة والجدوى الاقتصادية للمحاصيل فضلاً عن تعظيم الموارد، مشيرة إلى وجود توجه حكومي لتنمية هذه الصناعات المرتبطة بالقطاع الخاص.

وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، للوكالة الرسمية إن “الهوية الزراعية لبلادنا قادرة على خلق تنمية مستدامة، فمخرجات القطاع الزراعي هي عبارة عن محاصيل تمتاز بمحتواها الغذائي المهم، واستهلاكها أما أن يكون استهلاكاً مباشراً أو غير مباشر من خلال القيام بعمليات التصنيع الغذائي أو الصناعات الغذائية”.وأضاف القيسي، أن “الصناعات الغذائية مهمة للمحافظة على القيمة الاقتصادية للمحصول، لكون أغلب المحاصيل الزراعية سريعة التلف”، لافتاً إلى، أن “القيام بتطوير والارتقاء بالصناعات الغذائية يهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية والحفاظ على القيمة التغذوية للمحصول، إذ إنه لن يحتاج خزناً إذا دخل في عمليات تصنيع”.وتابع، أن “الجدوى الاقتصادية من التصنيع الغذائي تتحقق بقدر أعلى من ترك المحاصيل من دون عمليات تصنيع ووضعها في مخازن مبردة أو مجمدة، وكذلك الكلفة تكون أقل في حالة التصنيع”.وأضاف، أن “التوجهات الحكومية تهدف إلى تنمية الصناعات الزراعية التي يقوم بها القطاع الخاص بالدرجة الأساس متمثلاً بشريحة الفلاحين والمزارعين وكذلك المستثمرين”.وأشار إلى، أن “دعم هذه الشرائح يجعلها تكفل لنا القيام بالعمليات الإنتاجية ودعم اقتصاد بلادنا ودعم العاملين في هذا القطاع، وهنا يفترض تشكل شركات متخصصة للقيام بهذه الصناعات الغذائية وإسنادها بالتسويق الزراعي والارتقاء به”.

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