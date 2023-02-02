حركة سياسية تدعو حكومة السوداني إلى الاستقالة لـ 10 أسباب

2023/02/02 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت حركة “امتداد”، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للاستقالة من منصبه “فوراً”.

وقالت الحركة في بيان إن أسعار الصرف ارتفعت لأرقام قياسية مع زيادة معادلات التضخم خلال 100 يوم من حكومة السوداني و”استمرار تهريب العملة الأجنبية للخارج والإخفاق والتعامل السيء مع ملف سرقة القرن والفشل بإداراته”.

وأشارت إلى “إعادة أركان الدولة العميقة والتكليف بالوكالة للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة دون وجه حق، واستمرار عدم السيطرة على أموال الجمارك والمنافذ الحدودية، وإهمال القطاع الخاص وعدم تفعيله كما وعدوا في البرنامج الحكومي واستمرار توقف المشاريع المتلكئة التي كلفت الدولة أموالاً طائلة”.

ورأت حركة “امتداد”، أن أداء الحكومة “غير جيد”.

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