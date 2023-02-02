السعودية.. صدور أمر ملكي بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

2023/02/02 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرين ملكيين، الخميس، نص أولهما على إعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك من منصبه، وتعيين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري بدلا منه بمرتبة وزير.

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