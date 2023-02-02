فاشينستات بغداد

2023/02/02 | 17:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طاهر علوان لا شك أن لكل زمن رجاله ونساءه وأحداثه ولا تتشابه الأزمنة إلا ظاهرا، ففي يوم ما كانت الجواري والقيان يملأن قصور حاضرة الرشيد بغداد، وكان ذلك من علامات...أكمل القراءة ←

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