التربية تضيف تخصص الطائرات لفرع الصناعة التابع لمديرية التعليم المهني

2023/02/02 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن إضافة تخصص الطائرات لفرع الصناعة التابع لمديرية التعليم المهني للاعوام الدراسية المقبلة.و قال مدير قسم الشؤون العلمية في المديرية العامة للتعليم المهني عصام الجاف: أنه وبعد دراسة مستفيضة و إجتماعات عدة لذوي الاختصاص شرعنا بأولى خطوات فتح تخصص علمي جديد يواكب متطلبات العصر حيث قمنا […]

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