المخرج الإيراني المسجون جعفر بناهي يبدأ إضراباً عن الطعام

2023/02/02 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 30 آب/أغسطس 2010 للمخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي في طهران © أ ف ب/ارشيف عطا كيناري باريس (أ ف ب) – أعلن المخرج الإيراني جعفر بناهي المسجون في طهران منذ ستة أشهر، أنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، وفقاً لبيان أصدرته زوجته الخميس.أوقف جعفر بناهي الذي حازت أفلامه […]

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