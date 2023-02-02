بغداد والرياض تعتزمان تعزيز التعاون الاقتصادي في الاستثمار والكهرباء

2023/02/02 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-أ ف ب) – أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الخميس، تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات الاستثمار والكهرباء، خلال زيارة نظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى بغداد.ولم يتطرّق الطرفان خلال مؤتمر صحافي في مبنى وزارة الخارجية في بغداد إلى احتمال استئناف المحادثات بين الرياض وطهران، القوتان الإقليميتان اللتان قطعتا علاقاتهما […]

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