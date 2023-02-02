نادي دهوك يتعاقد مع اللاعب الدولي ريوان أمين

2023/02/02 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي دهوك، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب الدولي ريوان أمين، قادما من نادي دالكورد السويدي، لتمثيله حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد أمين من العناصر البارزة التي ساهمت بتتويج المنتخب العراقي بلقب خليجي 25 مؤخرا في البصرة.

وسبق له اللعب في الدوري السويدي لسنوات عديدة، ولكنه خطف الأضواء مع ناديه دالكورد ليقدم أوراق اعتماده بشكل سريع للمدرب الإسباني خيسوس كاساس، الذي منحه فرصة المشاركة مع أسود الرافدين.

ويطمح دهوك الذي حقق نتائج مميزة مع مدربه رمضان سليمان، إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري العراقي، بعد وصوله إلى الترتيب الخامس برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر القوة الجوية.

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