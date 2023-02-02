2023/02/02 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس،

مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أغلقت

على سعر صرف بلغ 171.2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اغلاق السوق.. الدينار يواصل هبوطه امام الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اغلاق السوق.. الدينار يواصل هبوطه امام الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).