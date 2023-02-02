التخطيط النيابية تكشف عن تغييرات جذرية في موازنة 2023

2023/02/02 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد البلداوي , الخميس , عن وجود نية سياسية لإقرار موازنة 2023 لـ 3 سنوات مقبلة، مؤكدا اكتمال بنودها في مجلس الوزراء.

وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” مشروع قانون موازنة العام الحالي وصل الى مراحله النهائية واكتملت فصولها لدى الحكومة ” , مبينا ان ” مشروع القانون سيكون على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لغرض التصويت ومن ثم ارسالها الى البرلمان” .

وأضاف انه “من المتوقع ان يكون المبلغ الكلي للموازنة 220 ترليون وان نسبة الموازنة التشغيلية ستتراوح مابين 62 الى 64 % والباقي سيذهب للموازنة الاستثمارية “, فيما توقع ان “تكون الموازنة لمدة ثلاث سنوات من اجل تجاوز مشكلة الصرف والتصويت السنوي ” .

وأوضح البلداوي ان “لقاءات وحوارات بين الإقليم وبغداد لحل الإشكالية”، مؤكدا ان “البند الخاص بالإقليم للعام الحالي لايختلف عن بنود موازنة 2021 “.

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