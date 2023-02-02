الانبار تباشر بعملية ترحيل وجبة جديدة من الاسر النازحة من المخيمات العشوائية

2023/02/02 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة، الخميس، المباشرة بعملية ترحيل وجبة جديدة من الاسر النازحة من مخيمات النزوح العشوائية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة الى مناطق سكناها المحررة.

وقال ابو ريشة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”مخيمات النزوح العشوائية في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، شهدت ترحيل 14 اسرة نازحة (64) نسمة ضمن خطة تهدف الى تسريع وتيرة عودة كافة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة تمهيدا لاغلاق المخيمات العشوائية في الانبار بشكل نهائي “.

واضاف ان” مخيمات النزوح مازالت تحوي على اكثر من 240 اسرة نازحة سيتم اعادتهم الى مناطقهم في غضون الايام القليلة المقبلة تمهيدا لإغلاق ملف النزوح بشكل نهائي، مبينا ان” الفترة الحالية شهدت عودة مئات الاسر النازحة الى مناطق مختلفة من مدن الانبار في مؤشر على قرب اغلاق المخيمات العشوائية، مؤكدا ان” منظمة الهجرة الدولية تعهدت بتقديم الدعم المادي للأسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة بصورة طوعية “.

يشار الى ان وزارة الهجرة والمهجرين اعلنت في وقت سابق اغلاق كافة مخيمات النزوح الرسمية في الانبار بعد اعادة كافة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة بصورة طوعية “.

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