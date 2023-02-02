لكبح التضخم.. المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة 

2023/02/02 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي الأوروبي، رفع الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3 بالمئة، فيما تعد الزيادة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم.

وقال المركزي الأوروبي إنه يعتزم زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماع مارس المقبل.

تحرك المركزي الأوروبي، في أول اجتماعاته هذا العام، يأتي بعد قرار الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وذلك بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر، في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 2007.

وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات الشهر الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.

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