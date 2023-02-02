الإعمار: إنجاز أكثر من نصف أعمال مشروع طريق كوت - بغداد 

2023/02/02 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، إنجاز أكثر من نصف أعمال مشروع طريق كوت- بغداد مدخل بسماية.

وذكرت الوزارة في بيان، أننا "أنجزنا أكثر من نصف أعمال الوزارة في مشروع طريق كوت- بغداد مدخل بسماية، بطول 7كم، وبنسبة إنجاز بلغت 55 %".

وأضافت، أن "المشروع ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حيث تتضمن الأعمال تعريض الطريق الرئيس من 6م ليصبح 16م لكلا الجانبين، مع إنشاء طريقين خدميين بممرين على طول الطريق".

وتابعت، أن "المشروع يتضمن إنشاء ثلاثة جسور للمشاة وجسر الرستمية الكونكريتي الثاني بطول 178م وتأثيث الطريق بالكامل"، مبينة، أن "الأعمال جارية بوتائر متصاعدة لإنجازه وفق المواصفات الفنية المطلوبة والتوقيتات المحددة".

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