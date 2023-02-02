2023/02/02 | 18:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2YaWZGpyZRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيرات القامة حبيسات بسبب التنمر!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيرات القامة حبيسات بسبب التنمر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).