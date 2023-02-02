2023/02/02 | 18:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qIXwVkytfP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جينين بلاسخارت تخص العراق في تقرير مهم امام مجلس الامن | اخبار السادسة 2023/2/2) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جينين بلاسخارت تخص العراق في تقرير مهم امام مجلس الامن | اخبار السادسة 2023/2/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).