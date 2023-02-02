2023/02/02 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، واعتبرت السوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار المعدن الاصفر بعد رفع الفدرالي فوائده بمقدار 25 نقطة المركز الخبري الوطني.

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