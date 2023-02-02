بعد تجربته مع مصر.. هيكتور كوبر مدربا لمنتخب سوريا

2023/02/02 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربا للمنتخب الأول، الخميس، وذلك خلفا للمدرب المحلي حسام السيد

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