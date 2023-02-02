حقوق النيابية: اعتماد مبدأ المحاصصاتي بتوزيع رئاسات اللجان سيضعف الدور التشريعي

2023/02/02 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اكدت كتلة حقوق النيابية، الخميس، ان اعتماد مبدأ المحاصصاتي بتوزيع رئاسات...

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