بلاسخارت: الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة

2023/02/02 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت مبعوثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا تستحق الاشادة في مجال تقديم الخدمات ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة.

وقالت بلاسخارت في احاطة امام مجلس الامن الدولي، إن "جهود الحكومة العراقية بتحسين الخدمات تستحق الإشادة"، مبينة ان "الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".

واكدت أن "الحكومة العراقية الجديدة أكدت إلتزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات"، مشيرة الى التطلع إلى "زيادة عدد النساء في العراق بمراكز صنع القرار".

واعتبرت ان "الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين"، مشيرة الى ان "ينبغي للعراق أن يعطي أولوية للتنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده".

واكدت ضرورة الاسراع باقرار موازنة 2023، محذرة من زيادة اعداد الوظائف الحكومية رغم الحاجة لمكافحة البطالة، فيما اشارت الى ان الحكومة العراقية تواصل الانفتاح الخارجي على دول العالم.

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