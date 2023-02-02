شرطة ديالى تُحبط محاولة تهريب أسلاك “الضغط العالي”

2023/02/02 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة قوات شرطة ديالى، اليوم الخميس، إحباط محاولة “تهريب” أسلاك نقل الطاقة الكهربائية أو ما تسمى بـ”الضغط العالي” .وذكرت القيادة في بيان، تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “دوريات الفوج التكتيكي […]

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