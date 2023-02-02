2023/02/02 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفع البنك المركزي الاردني، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس اعتباراً من الخامس من شباط تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.وذكر التلفزيون الاردني أن ” البنك المركزي الاردني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع سعر الفائدة 25 نقطة اعتباراً من الاحد المقبل لي الاردن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع سعر الفائدة 25 نقطة اعتباراً من الاحد المقبل لي الاردن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع سعر الفائدة 25 نقطة اعتباراً من الاحد المقبل لي الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).