مقتل شاب بأطلاق نار غربي بغداد

2023/02/02 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شاب جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين غربي بغداد.

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