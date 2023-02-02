2023/02/02 | 19:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IYFQ645z9-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحال التجارية شاهد على دور الكورد الأردنيين ببناء وسط البلد في عمّان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحال التجارية شاهد على دور الكورد الأردنيين ببناء وسط البلد في عمّان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).