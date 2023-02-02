تصريح نيابي جديد يتعلق بالموازنة

2023/02/02 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، استعداد اللجنة لاستلام قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وقال كوجر في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة مستعدة لاستلام قانون الموازنة وبدء العمل بها حال وصولها إلى البرلمان".

وأضاف، أنه "لا يوجد حتى الآن أي حديث أو موعد أولي لإرسال الحكومة لقانون الموازنة".

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