الفتح: اميركا فرضت سطوتها على الإيرادات العراقية عبر البنك الفيدرالي

2023/02/02 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الإدارة الأميركية ومن خلال البنك الفيدرالي فأنها فرضت سطوتها على الإيرادات العراقية الموجودة في ذلك البنك والمستحصلة من الصادرات النفطية، لافتا الى ان واشنطن تسعى بشتى الطرق لزيادة نسبة الفقر في العراق عبر إجراءاتها المالية.

وقال الزبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اميركا تمارس ألاعيبها ضد العراق من خلال سيطرتها على عائدات النفط العراقية المستحصلة والتي تودع في البنك الفيدرالي الأميركي”.

وأضاف ان “اميركا عملت على فرض سيطرتها على الدولار العراقي الموجود لديها، بحيث لم تمنح العراق كفايته من الدولار، وهو ماتسبب بحدوث شحة في العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها امام الدينار”.

وبين ان “السوداني لم يضع في برنامجه الحكومي أي رفع لقيمة الدولار امام الدينار، ولكن ماحدث تقف خلفه واشنطن بهدف زيادة نسبة الفقر في العراق وتحقيق المصالح الأميركية وسياساتها داخل العراق”.

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