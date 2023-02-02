وزير الداخلية يوجه الضباط بتوحيد لون الرتب لتكون باللون الأبيض

2023/02/02 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الخميس، الضباط بتوحيد لون الرتب لتكون باللون الأبيض.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اليوم اجتماعا مع هيئة الرأي في الوزارة”.وأضافت، أن “الشمري وجه الضباط بتوحيد لون الرتب لتكون باللون الأبيض”.

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