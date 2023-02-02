بلاسخارت: الحكومة العراقية تنفذ سياسة انفتاح وتوازن في علاقاتها الخارجية

2023/02/02 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسته الخاصة بالأوضاع في العراق الممثلة الأممية جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي: أي حكومة تحتاج إلى الدعم السياسي لتحقيق تطلعات الشعب بلاسخارت: الحكومة اتخذت خطوات عديدة في مكافحة الفساد بلاسخارت: الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة بلاسخارت: شخصنا تقدما ملحوظا لعمل الحكومة الحالية في مجال مكافحة […]

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