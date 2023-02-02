الأسد وهجوم دوما الكيماوي.. ماذا بعد إثبات الحقيقة التي يعرفها السوريون؟

2023/02/02 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعالم ضمن تقريرها الأخير "حقيقة" عرفها السوريون وعاشها بالتحديد سكان مدينة دوما بريف دمشق، وحتى أن تفاصيلها لم تغب عن أنفاسهم، وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الجهة الدولية استخدام نظام الأسد لغاز الكلور السام في تلك البقعة السكنية عام 2018، وضعت الأمر بعهدة المجتمع الدولي "لاتخاذ إجراءات داخل المنظمة وخارجها".

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