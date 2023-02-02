2023/02/02 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التيار الصدري سيعود ..العرباوي يؤكد ونجم الربيعي يوجه دعوة لـ مقتدى الصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التيار الصدري سيعود ..



العرباوي يؤكد و نجم الربيعي يوجه دعوة لـ مقتدى الصدر قناة التغيير الفضائية.

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