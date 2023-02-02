2023/02/02 | 19:48 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم أونتاريو، دوج فورد، أن ServiceOntario تدخل العصر الرقمي من خلال نظام حجز محسن عبر الإنترنت للوصول إلى مختلف خدماتها.قال فورد في بيان صحفي: “نحن نجعل الأمر أسهل للأشخاص والشركات للتواصل مع ServiceOntario، وضع العملاء أولاً وتوفير الوقت والمال للناس، عبر حكومتنا، نجعل الأمر أقل تعقيدًا بالنسبة للمواطنين”.تقدم مراكز ServiceOntario الـ 64 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدمات أونتاريو تدخل العصر الرقمي، تعرف على التفاصيل شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدمات أونتاريو تدخل العصر الرقمي، تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خدمات أونتاريو تدخل العصر الرقمي، تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).