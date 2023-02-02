البياتي: انقسام الاكراد تسبب باهمال السليمانية وحلبجة ومناطق أخرى

2023/02/02 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب السابق جاسم محمد البياتي، ان الانقسام الحاصل بين الأحزاب الكردية الحاكمة في الإقليم تسبب باهمال السليمانية وحلبجة وتأخر توزيع رواتب الموظفين على العكس مما يحصل في دهوك واربيل .

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الخلاف موجود بين الاكراد وخصوصا الحزبين الاتحاد والوطني والديمقراطي حيث لايمكن لبيشمركة أربيل ان تحضر للسليمانية وبالعكس بسبب الانقسام الموجودة بين أحزاب السلطة”.

وأضاف ان “اصل النظام في كردستان مقسم بين الأحزاب الحاكمة، في وقت توجد مظلمة على السليمانية وحلبجة ومناطق كرميان وقرداي، حيث يشعر أهالي هذه المناطق ان الأموال تصل أربيل ودهوك فضلا عن الامتيازات والمشاريع في وقت لايصلهم شيء منها”.

وبين ان “هناك اهمال واضح للمناطق المذكورة من حيث تأخر الرواتب والمستحقات وبات هذا الأمر واضحا للعيان من خلال مشاهدة حملات الاعمار في أربيل ودهوك وانعدامه في السليمانية والمناطق الأخرى المذكورة”.

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