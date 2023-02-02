المنتجات النفطية: البطاقة الوقودية ستطبق في جميع المحافظات

2023/02/02 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الخميس، أن البطاقة الوقودية إجراء لإحصاء السيارات والوقود المستهلك.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب، إن "إجراء البطاقة الوقودية جاء لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لإحصاء عدد المركبات والكميات المستهلكة من الوقود بالتعاون مع مديرية المرور العامة"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء انسجاماً مع البرنامج الحكومي وسيجري تطبيقه في محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان".

وأضاف طالب، أن "المواطن مخير بالتسجيل على البطاقة من عدمه مع استقرار الحصص الوقودية في الوقت الراهن، إلا أنه قد يضطر مستقبلاً لاستخدامها في أوقات الأزمات، ومع توفر منافذ التوزيع الحكومية والأهلية تعمل الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لضمان حقوق المواطن الذي يمكنه التزود بالوقود من أية محافظة".

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