بلاسخارت تدعو للإسراع بإقرار الموازنة وإيلاء الأولوية لتنويع الاقتصاد

2023/02/02 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية الجديدة أكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وذكرت بلاسخارت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، أن "الحكومة العراقية تحتاج إلى الدعم السياسي للمضي قدماً وتحقيق تطلعات المواطنين وأكدت التزامها بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، وهي جهود تستحق الإشادة".

وأضافت "أشجع الحكومة العراقية على المثابرة في مكافحة الفساد"، لافتة إلى أن "الحكومة تبذل المزيد من الجهود من أجل استعادة الأموال المهربة".

وتابعت، أن" الحكومة أكدت التزامها بتسوية المسائل العالقة مع إقليم كردستان، ونتطلع لاتفاق مستدام بين بغداد وأربيل وتضمينه بموازنة 2023"، مشددة على "أهمية إقرار الموازنة الاتحادية على وجه السرعة".

وأكدت على "ضرورة إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده، بما في ذلك تطوير قطاع خاص له القدرة على خلق فرص عمل".

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