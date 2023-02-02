غرف تجارة العراق ونخب اقتصادية في مكتب السوداني: 10 نقاط عاجلة لخفض الدولار

2023/02/02 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس غرفة تجارة ديالى محمد ملا جواد التميمي، اليوم الخميس، عن لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم سيتم فيه طرح 10 نقاط ستكون بوابة لخفض أسعار الدولار والبضائع.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لدينا لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برفقة رؤوساء غرفة التجارة في المحافظات بالاضافة الى نخب اقتصادية ومالية مساء اليوم".

واضاف، أن "اللقاء لبحث أزمة الدولار بشكل مباشر والوقوف على رؤى غرف التجارة والنخب الاقتصادية والمالية من ناحية الحلول المطروحة لتعزيز الاقتصاد الوطني"، مؤكداً بأن "10 نقاط عاجلة ستطرح في اللقاء ابرزها منح التجار سيولة من الدولار لحسم مستحقات التبادل الداخلي ومعالجة بيروقراطية الاجراءات في المنافذ الحدودية واعتماد مبدأ النافذة الواحدة في اكمال معاملات التخليص الجمركي وتسهيل استيراد المواد الاساسية للاسواق".

واشار إلى أن "لدينا تفاؤلا بأن يسهم اللقاء في وضع معالجات موضوعية للنقاط 10 لانها ستكون بوابة في خلق مرونة في تدفق البضائع وخفض الاسعار وتجاوز ازمة سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة".

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